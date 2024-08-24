Москвичам рассказали о погоде в начале сентября

В начале сентября в Москве ожидается комфортная погода с температурой воздуха от плюс 21 до плюс 26 градусов. Об этом Романа Вильфанда.

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Речь идет о прогнозе на следующие выходные — 31 августа и 1 сентября, уточнил метеоролог. В будние дни на следующей неделе ожидается жаркая погода, до плюс тридцати градусов тепла. При этом температура воздуха примерно на пять процентов превысит норму, характерную для конца августа.

Ранее в двух регионах России спрогнозировали аномальную жару. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, до конца лета такая погода ожидается в Ленинградской и Калининградской областях. Однако и в первых числах сентября температура там будет на несколько градусов превышать климатическую норму, сообщила метеоролог.

Жители Центральной России на следующей недели при желании смогут возобновить купальный сезон, пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Наиболее высокая температура воды, с его слов, сохранится в Оке, низовьях Москвы-реки у Коломны и в Клязьме у Орехово-Зуево.