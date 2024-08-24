Собянин рассказал об уникальных книжных магазинах Москвы

За последние несколько лет в столице районные библиотеки превратили в полноценные культурные центры с уютными гостиными. В результате общее число выданных читательских билетов превысило 1,12 миллиона. Об этом в субботу, 24 августа, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Глава города подчеркнул, что жители столицы очень любят читать, поэтому активно развиваются и книжные магазины. Каждый год в торговые точки поступает около 80 тысяч новых наименований книг. Несмотря на бурное развитие электронных и аудиоформатов, а также онлайн-магазинов, люди продолжают отдавать предпочтение бумажным экземплярам. Поэтому для читателей создают неповторимую атмосферу уюта в московских книжных магазинах.

Многие из них уже успели стать городскими легендами, например, «Дом книги в Камергерском», который в августе 2024 года отмечает столетний юбилей. Нескольким поколениям москвичей он был известен под названием «Дом педагогической книги». Сегодня ассортимент магазина насчитывает свыше 60 тысяч книг, в том числе художественную и техническую литературу на любой вкус.

Другой легендарный книжный, Дом книги на Фрунзенской, отметит сто лет с момента создания в 2025 году. Этот магазин изначально специализировался исключительно на медицинской литературе. Сейчас этот книжный предлагает читателям 50 тысяч экземпляров книг универсального и профильного ассортимента, написал Собянин в своем личном блоге.

В помещении объединения культурных и досуговых центров Центрального административного округа на улице Большая Якиманка, которое недавно было отремонтировано, могут устроить библиотечный отдел.