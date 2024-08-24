В Москве более 40 пар поженятся в Гостином дворе 24 августа

Более 40 новых семей будет создано в красивую дату 24 августа 2024 года в Гостином дворе на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

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"В красивую дату, 24.08, мы предложили парам заключить брак <...> в Гостином дворе в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". 40 новых семей будет создано на тематически украшенной сцене зала "Москва" под живое музыкальное сопровождение, каждой паре в качестве подарка будет вручена индивидуальная песня, созданная нейросетью на основе их истории любви и музыкальных предпочтений", - приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

С 10:00 до 00:00 Гостиный двор превратится во дворец бракосочетания, а зал "Москва" - в торжественный зал для проведения церемоний, который специально украсили для проведения свадеб. Марш Мендельсона на каждой церемонии будет звучать в живом исполнении музыкантов, а в финале каждой церемонии пары впервые услышат их личную песню, сгенерированную искусственным интеллектом. Молодожены по отдельности заполняли анкеты, где делились воспоминаниями о первой встрече, самом значимом событии в отношениях, запоминающихся свиданиях и путешествиях, называли качества, которые больше всего ценят друг в друге, мелочи, которые делают отношения особенными. Было важно, чтобы каждый из будущих супругов поделился впечатлениями, это помогло специалистам лучше понять настроение пары.

"Стандарт московской свадьбы буквально за 5 лет претерпел качественные изменения - торжественная регистрация брака стала доступнее на 50%. Среди 50 мест пары могут выбрать для церемонии не только отремонтированные дворцы бракосочетания, но и необычные площадки в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья", список которых регулярно пополняется и обновляется", - добавила Уханева.

Всего в популярную дату, 24.08.24, в столице планируют заключить брак более 1 тыс. пар.