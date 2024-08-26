Последняя неделя лета в Москве будет жаркой

Последняя неделя августа в Москве будет жаркой, температура с понедельника по среду может достичь 30 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Прощание с летом действительно будет теплым, очень жарким, <...> с понедельника по среду максимальная температура воздуха днем может составить 30 градусов", - сказал метеоролог.

Он уточнил, что дневная температура всю неделю будет превышать климатическую норму на 5-7 градусов. Ночная температура будет в диапазоне 12-17 градусов.

Вильфанд отметил, что ультрафиолетовый индекс в регионе отмечается на уровне трех единиц. Такой показатель полезен для загара.

По его словам, вторая половина недели будет солнечной. Днем температура составит 20-25 градусов. С понедельника по среду ветер будет штилевым, слабым.

Он добавил, что в Санкт-Петербурге также будет тепло, дневная температура в понедельник и вторник составит 20-25 градусов, в последующие дни - 19-24 градуса. Осадков в регионе не прогнозируется, погода будет малооблачной.