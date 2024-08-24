Синоптики сообщили о теплой и сухой погоде в Москве 24 августа

В субботу, 24 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность и сухая погода.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17–24 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 15–22 градусов тепла.

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Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 55 процентов, передает портал «Метеоновости».

С воскресенья, 25 августа, в столичном регионе ожидается аномальная жара — до плюс 29 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, аномальная жара сохранится в столице и Подмосковье вплоть до среды, 28 августа.

В эти выходные москвичей и жителей области ждет теплая и комфортная погода. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.