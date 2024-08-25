Синоптик Леус спрогнозировал погоду в Москве 25 и 26 августа

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился прогнозом температуры в Москве и Московской области на воскресенье, 25 августа, и понедельник, 26 августа.

— Сегодня влияние барического максимума, охватывающего большую часть Европейской России, окажет значительное воздействие на погодные условия в столице, — отметил Леус.

В связи с этим, как отметил синоптик, погода в столице останется солнечной и сухой. При этом ожидается повышение температуры.

В Москве термометры покажут плюс 26–28 градусов, а в области температура будет колебаться от 24 до 29 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2–7 метров в секунду.

В понедельник синоптики прогнозируют безосадочную погоду с температурой в диапазоне 28–30 градусов, добавил Леус в своем Telegram-канале.

Ранее синоптики сообщили о солнечной погоде в столице 25 августа. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17–27 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 16–26 градусов тепла.

В конце сентября москвичей ждет классическое бабье лето. Воздух в этот период прогреется выше 20 градусов, а осадков почти не предвидится. Но в начале сентября не исключено похолодание до плюс 12 градусов в дневные часы.