Тверскую улицу в Москве частично закроют для движения авто

В пятницу, 23 августа, на участке Тверской улицы в центре Москвы начнутся работы по ремонту. По сообщению пресс-службы Городского хозяйства столицы, они продлятся до понедельника, 26 августа.

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В эти дни на участке от Моховой улицы до Пушкинской площади протяженностью один километр нельзя будет проехать на автотранспорте в связи с проведением ремонта дорожного полотна. Они стартуют с 22:00 23 августа до 06:00 26 августа.

«При проведении работ, как и четыре года назад, будет применяться технология укладки асфальтобетонного покрытия "единым ковром", она ведется одновременно на всей ширине проезжей части», — объяснил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Ранее здание Ленинградского вокзала закрыли для пассажиров с 11 августа в рамках программы масштабного благоустройства.