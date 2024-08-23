Москвичам спрогнозировали теплые выходные

Жителей Москвы и Подмосковья 24 и 25 августа ожидает +23…+25 градусов, после этого с каждым днем столбики термометров будут подниматься на один градус, рассказал «Мир 24» руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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Ночью установится +12…+17 градусов, добавил он. К началу следующей рабочей недели дневные температурные показатели будут в районе +27…+28 градусов.

«Так что тепла и солнца нам точно хватит. Это просто райская погода», — сказал Шувалов.

Между тем Общественная Служба Новостей напоминает о святых праздниках. В субботу верующие вспомнят о мученике Евпле.