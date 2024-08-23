Москвичам рекомендовали пользоваться метро из-за дождя с грозой

Москвичей в пятницу, 23 августа, призвали выбирать метро для передвижения по городу из-за дождя с грозой. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

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«ЦОДД: синоптики прогнозируют дождь — рекомендуем для поездок использовать метро. По прогнозу синоптиков, в течение дня в городе ожидаются дождь с грозой, сильный ветер», — говорится в сообщении.

Там пояснили, что интенсивное движение сейчас наблюдается на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Тульской эстакады, МКАД в районе улицы Подольских Курсантов, МКАД в районе Ленинградского шоссе.

«Во второй половине дня ожидаем локальные затруднения в центральной части города, на вылетных магистралях по направлению в область и на МКАД», — добавили в ведомстве.

Поэтому тех, кто будет передвигаться на автомобиле, попросили быть внимательными и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее жителей и гостей столицы предупредили об опасной погоде в пятницу. По данным МЧС, до конца суток в городе ожидается ливневый дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.