В "Царицыно" открылся фестиваль исторических садов

Совсем скоро в Москву придет золотая осень, а в парке-усадьбе "Царицыно" расцвели весенние цветы. Это не волшебство, а открытие VII фестиваля исторических садов, ежегодно поражающего воображение москвичей. В этот раз садоводы вдохновлялись творчеством композиторов, художников и богатыми коллекциями российских музеев. Обо всех чудесах, которые приготовили на праздник, расскажем далее.

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До 1 сентября историческая зона парка "Воздушные сады" превратилась в выставку необычных и смелых решений ландшафтных дизайнеров, которые создали удивительные сады в тесном взаимодействии с ГМИИ им. Пушкина, оркестром "Виртуозы Москвы", музеем МХАТ и киностудией им. Горького.

"Все семь лет проведения фестиваля эта тема витала в воздухе, но постоянно откладывалась из-за непростой реализации. Можете себе представить, как много садов появляется в музыке, живописи, стихах и прозе? И все они - часть этого культурного поля, которое пропускает через себя человек. Мы даем возможность внимательным читателям, хорошим слушателям и мудрым зрителям воочию увидеть сады из любимых книг, картин и музыки. И, конечно, открыть для себя новые", - рассказала куратор фестиваля Галина Шатнева.

Десятки тысяч растений и цветов, несколько тонн грунта и декоративных камней. Именно столько потребовалось для создания 17 садов.

Сад ГМИИ им. Пушкина вдохновлен коллекцией Клода Моне, которой славится музей. Каждый цветок здесь наводит на мысли о любимом саде художника в норманнском Живерни, вдохновившем его на знаменитые полотна.

К 100-летию Рене Магритта ландшафтные дизайнеры решили обратиться к его самой знаменитой картине "Сын человеческий", где изображен человек в котелке, лицо которого закрывает яблоко. Задуматься о смыслах полотна бельгийского сюрреалиста можно в пучинах тумана, в котором мелькают те самые зеленые плоды.

Одно из самых необычных дизайнерских решений представили в композиции от "Виртуозов России". Чтобы посетители смогли почувствовать атмосферу цикла концертов Вивальди "Времена года", садоводы поделили проект на четыре зоны. Только здесь можно одновременно встретить зимние, летние, весенние и осенние растения.

Особенно быстро здесь нужно оказаться фанатам "Властелина колец", мечтающим пройтись по зеленым лугам Шира. Ведь на фестивале выстроили настоящий домик хоббитов, где можно приятно отдохнуть, прежде чем отправиться в далекие путешествия.

Осмотрев все эти необычайные садовые композиции, не забудьте проголосовать за понравившуюся на портале "Активный гражданин". Уже 1 сентября будут подведены итоги, и станет ясно, какие три сада больше всего понравились зрителям.