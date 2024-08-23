В Москве откроют пять новых речных маршрутов

В Москве в 2025 году появятся десять новых электросудов и пять причалов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, восемь электросудов уже заложены на верфи. Они полностью экологичны, не загрязняют ни воду, ни воздух. После постройки суда будут испытаны.

С их выходом на регулярные речные маршруты столичный электрофлот увеличится почти на 50%. Собянин добавил, что также стартовало строительство причалов, которые смогут принимать до двух судов одновременно. А при посадке-высадки они подзаряжаются.

Градоначальник утверждает, что такая технология уникальна, ничего похожего в мире пока нет. Сезон летней навигации открылся на Москве-реке 24 апреля. Независимо от сезона по Москве-реке курсируют рейсовые электросуда по маршрутам «Киевский – Сердце столицы» и «ЗИЛ – Печатники».

В текущем году планируется продлить маршрут от Киевского вокзала до парка «Фили» и добавить ряд новых остановок.