Спортивные площадки фестиваля «Лето в Москве» уже посетили около 50 тысяч человек

Около 50 тысяч человек с начала лета посетили спортивные площадки фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Отмечается, что 35 тысяч человек покатались в скейт-парках, 13 тысяч — сыграли на открытых кортах в падел-теннис.

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На площадках есть тренажеры для самостоятельной отработки трюков. Допускаются взрослые и дети с шести лет. Посетителям помогают обучиться 20 профессиональных тренеров из бесплатных самокат-школ.

Занятия в скейт-парках проходят с понедельника по субботу дважды в день: с 11:30 до 13:30 и с 16:30 до 18:30. Прокат одного снаряжения стоит 50 рублей. Также необходимо оставить залог, который вернут после занятий, передает официальный сайт мэра Москвы.

Стало известно, что с 20 по 22 сентября в столице на Пироговском водохранилище пройдут Всероссийские парусные соревнования — Седьмой Кубок-6 МХ парусной регаты.

Спортивный кластер и зона отдыха создаются в пойме реки Котловки. На территории парка ведется строительство воркаут-городка и полосы препятствий. Там же планируется открытие бесплатного пункта проката спортивного инвентаря.