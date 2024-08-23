В Москве началось тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму

В Москве началось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами МГД. Оно продлится до 14:00. Это сделано для того, чтобы проверить готовность работы системы электронного голосования.

© Вечерняя Москва

В нем могут принять участие совершеннолетние москвичи с постоянной регистрацией.

Им предложат ответить на вопрос «Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?». Предстоит выбрать один из пяти предложенных вариантов ответа, передает официальный сайт мэра Москвы.

В общественном штабе партии «Единая Россия» состоялась экспертная сессия, которая посвящена новациям избирательной системы Москвы. Участники команды мэра Сергея Собянина обсудили актуальные тенденции развития электронного голосования в дистанционном формате и на избирательных участках.

Выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО пройдут в столице с 6 по 8 сентября. Каким способом и где можно проголосовать, читайте в специальном разделе mos.ru. Заранее ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму можно на сайте «ПОЛИТМОСКВА».