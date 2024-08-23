Синоптик порадовал москвичей прогнозом на выходные

Предстоящие выходные, 24 и 25 августа, в Москве пройдут без дождей, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, к субботе и воскресенью температура воздуха вырастет.

Изменения температуры в ближайшие дни будут незначительными в дневные часы, но более заметными ночью. Все будет зависеть от состояния облачности. Где более облачно, там температура будет повыше, при ясной погоде показатели будут падать. В пятницу москвичей ожидают дожди, то температура воздуха при этом составит 22-24 градуса тепла. В субботу, 24 августа, показатели останутся теми же, но уже не будет ни малейшего намека на дождь, — отметил специалист.

Шувалов добавил, что в воскресенье, 25 августа, воздух прогреется еще больше. Прогнозируются 24-26 градусов тепла, и в начале следующей недели столбики термометров возрастут еще на пару градусов. В целом погода и в конце этой недели, и в начале следующей будет теплой, подчеркнул собеседник.

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До конца месяца у нас положительная аномалия температуры на четыре-пять градусов выше нормы в регионе. Дожди могут быть сильными, но превалирующе они будут кратковременными и будут проходить раз в четыре дня, — заключил Шувалов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве в конце августа ожидается повышение температуры воздуха. По ее словам, жара может наступить в столице в последние дни месяца.