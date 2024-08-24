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В Москве закрыли участок «красной» линии метро

Участок «красной» линии метро от станции «Саларьево» до «Новомосковской» закрыли с субботы, 24 августа, до среды, 28 августа. По данным столичного Дептранса, это необходимо для подготовки к открытию станции «Потапово».

В Москве закрыли участок «красной» линии метро
© РИА Новости

В указанные дни движение поездов на данном участке Сокольнической линии будет закрыто. Для удобства горожан вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы.

Москвичей и гостей города просят заранее продумывать маршруты.

Ранее, 30 июля, мэр Москвы Сергей Собянин изменил название одной из станций Сокольнической линии метро. «Коммунарка» теперь называется «Новомосковская».

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