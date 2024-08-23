С москвичей спросят за бездомных животных

Москвичей попросили высказать за или против городского закона о бездомных животных. Проголосовать можно будет на платформе электронного голосования во время тестового периода работы системы с 08:00 до 14:00 23 августа. «Парламентская газета» разбиралась, что может ждать бродячих собак и кошек в Москве, как работает существующая система их учета и контроля и могут ли столичные власти разрешить усыплять животных в приютах.

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Смягчение логичнее, чем ужесточение

Напомним, Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» приняли еще в 2018 году. Он регулирует отношения в области обращения с животными — устанавливает общие требования к их содержанию (причем как служебных, так и домашних), обустройству и работе приютов, нормы государственного контроля и так далее. В мае этого года в закон внесли ряд поправок. Помимо прочего, они наделяли субъекты России дополнительными полномочиями по регулированию численности безнадзорных собак и кошек — в том числе самостоятельно решать, как именно это делать. Еще на стадии обсуждения это вызвало большие споры: зоозащитники и даже некоторые депутаты опасались, что власти на местах разрешат просто отстреливать бродячих животных или умерщвлять их в приютах.

И перегибы действительно случились: так, например, в Бурятии постановили умерщвлять собак из приютов, если в течение 60 дней для них не найдутся хозяева — новые или прежние. В Забайкалье решили применять эвтаназию по истечении месяца — но только к крупным и агрессивным собакам. На Алтае собакам из приютов дали десять дней, в Астрахани — 15 и так далее. Впоследствии, впрочем, Конституционный суд признал такие практики незаконными и постановил, что для проведения эвтаназии животное должно соответствовать нескольким важным критериям: например, тяжело и неизлечимо болеть, являться переносчиком опасных вирусов или уже иметь в «анамнезе» нападение на человека. После вмешательства КС некоторые регионы свои законы начали исправлять и смягчать — но осадок, что называется, остался.

Москва на этом фоне со своим законом о бездомных животных до сих пор не определилась. Судя по всему, местные власти не могут решить, нужен ли такой закон столице вообще или не нужен и поэтому решили положиться на мнение жителей.

«Москвичи смогут выразить мнение о том, необходим ли городу региональный закон, определяющий порядок обращения с безнадзорными животными. Это можно будет сделать в рамках тестового голосования перед сентябрьскими выборами депутатов. Оно пройдет 23 августа с 08:00 до 14:00. Горожанам будут доступны все возможные способы отдать голос: онлайн на специальной странице elec.mos.ru, при помощи электронного терминала или бумажного бюллетеня на ряде избирательных участков», — сообщается на сайте mos.ru.

Как бы то ни было, каким будет московский закон о бездомных животных и будет ли он вообще, пока не известно. Однако, к примеру, известная актриса и певица, а также видная зоозащитница Илона Броневицкая в разговоре с «Парламентской газетой» заявила, что столица вряд ли двинется по пути эвтаназии безнадзорных собак и кошек.

«В Москве вот уже много лет действует система невозвратного отлова: условно говоря, поймали собаку на улице и отправили в приют, откуда она уже на городские улицы не возвращается, — пояснила Броневицкая. — У этой системы есть очевидные минусы, связанные прежде всего с большими расходами из бюджета на содержание, кормление и лечение животных. Но городские власти так решили. И, в общем-то, работает эта система достаточно эффективно, и денег, судя по всему, хватает».

Логичнее, по словам Броневицкой, столичным властям было бы пойти не по пути ужесточения правил обращения с бездомными животными, а наоборот — по пути смягчения. К примеру, сменить в отдаленных районах и промзонах систему невозвратного отлова на систему возвратного: то есть ловить собак, стерилизовать их, чтобы они не размножались, и выпускать обратно. Это позволило бы и контролировать их численность и, с другой стороны, сэкономило бы бюджетные деньги.

«Что же касается эвтаназии, то здесь возможен целый ряд дополнительных сложностей, связанных прежде всего с резким неприятием этой темы в обществе, — заключила собеседница издания. — Я не исключаю, что если ее все же вдруг захотят ввести, то будут и пикеты, и разного рода публичные выступления и митинги и так далее. А городским властям вряд ли все это нужно — особенно с учетом того, что, к примеру, в центре Москвы и большинстве спальных районов проблема бездомных собак не стоит в принципе».

«Москва собаку не обидит»

В Московской городской думе «Парламентской газете», в свою очередь, пояснили, что сложившуюся в городе систему контроля безнадзорных животных действительно нужно реформировать. Но не за счет их отстрела или разбрасывания в местах обитания бездомных собак отравленного корня, а за счет поиска дополнительных источников финансирования на лечение, кормление и строительство новых приютов.

«На домашних животных в Москве нужно вводить налог, — подчеркнул член комиссий по экологической политике и по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин. — А перед этим должна быть развернута широкая кампания по их чипированию, потому что мы даже примерно сейчас не представляем, сколько их у нас вообще. Если по бездомным животным такое понимание есть и мы даже знаем, откуда они берутся — либо из Московской области, либо из нерадивых семей — то по домашним его нет абсолютно».

Чипирование и налог, по словам Игоря Бускина, должны касаться прежде всего собак, потому что кошки, во-первых, редко оказываются за пределами квартир (если их специально не выбросили), а если уж оказываются, то в основном приносят городу пользу, отлавливая грызунов. Депутат напомнил также о соответствующей советской практике, когда начиная с 1923 года с населения взимался налог на животных — в том числе и на собак, за исключением тех, которые служили в милиции или использовались в ветеринарно-бактериологических лабораториях.

Пока, заключил собеседник издания, нет понимания, как должен рассчитываться подобный налог, сколько он должен составлять, должны ли быть послабления и, если да, то для кого.

«Тем не менее у нас на площадке Мосгордумы эта тема поднималась уже неоднократно, и я думаю, что новый состав депутатов ей займется вплотную», — подчеркнул Бускин.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов на вопрос о возможном введении налога на домашних животных ответил однозначно: ничего подобного в России не будет. По словам Бурматова, это контрпродуктивно — заставлять ответственных хозяев, по сути, платить за безответственных, по вине которых бездомные животные, как правило, и появляются. А деньги на пополнение казны, по мнению депутата, можно — и нужно — собирать за счет штрафов для тех, кто животное выбросил или неподобающе с ним обращался.