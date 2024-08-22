Концерт «Россия — это мы» состоялся в Музее Победы

22 августа в Музее Победы прошел концерт «Россия — это мы». Красочную программу подготовили участники фестиваля Союзного государства «Творчество юных». Перед зрителями выступили юные таланты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Владимира, Екатеринбурга, Удмуртской Республики и других регионов России. Ребята представили свои лучшие творческие номера.

— Я исполнил песню «Россия», потому что это концерт делегации России. Я хотел спеть про свою страну, которую люблю за то, что она — моя Родина, за то, что она такая красивая. Я уверен, что любовь к своей стране заложена в душе у каждого русского, — отметил солист Андрей Аверин.

Выступления участников были посвящены России, ее героям и выдающимся личностям в истории нашей страны.

— Для выступления я выбрал песню «Гагарин», мне она очень нравится. В ней рассказывается о том, что Юрий Гагарин — очень великий человек для нашей страны. Он внес большой вклад в историю человечества — первым полетел в космос. Это героический поступок, и, я думаю, не каждый бы осмелился на такое, — подчеркнул участник группы «Друзья» Саша Малахов.

Одна из целей фестиваля — развитие культурного сотрудничества творческой молодежи России и Беларуси.

— Я выбрала сложную в исполнении песню «Беловежская пуща». Я представляю делегацию из России, но сегодня в зрительном зале есть и ребята из Белоруссии, и я хочу спеть песню, которая понравится и будет близка обеим странам — и России, и Белоруссии, — поделилась солистка Ксения Павлова.

В этом году фестиваль «Творчество юных» проходит в честь 80-летию освобождения Республики Беларусь от фашистских захватчиков. Поэтому многие выступления были посвящены теме Великой Отечественной войны.

— Мы выступали сегодня с номером «Имена». Мы выбрали эту песню, потому что она о Великой Отечественной войне, а выступление проходит в Музее Победы, — рассказала участница театра песни «Калейдоскоп» Елизавета Степанова.

— Наша песня посвящена памяти героев Великой Отечественной войны. Мы хотим, чтобы люди не забывали их великий подвиг, и выбрали ее для выступления на сегодняшнем концерте в честь праздника — Дня флага России, — пояснила участница театра песни «Калейдоскоп» Полина Сабурова.

Фестиваль Союзного государства «Творчество юных» проходит в Музее Победы с 20 по 25 августа. Учредителями фестиваля являются Постоянный Комитет Союзного Государства и Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.

Организаторами фестиваля-конкурса выступают Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры Республики Беларусь.