Подписи собраны: памятник Гиляровскому ждет своего нового дома

Памятник писателю-москвоведу Владимиру Гиляровскому может получить новую «прописку». Член Общественного совета при префекте ЦАО и руководитель Московского городского отделения ВСКС Максим Джетыгенов передал в Департамент культурного наследия столицы подписи, собранные за перенос скульптуры из двора одного из домов в Столешниковом переулке на его пешеходную часть.

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— Очень много жителей Москвы поддержали инициативу, а, значит, идея оказалась востребованной. Я на системной основе занимаюсь вопросами сохранения культурного наследия в Москве и считаю, что памятник писателю, творчество которого буквально пропитано любовью к нашему городу, должен быть установлен в более людном месте. В конце концов, именно благодаря знаменитой книге Гиляровского «Москва и москвичи» мы можем ощутить атмосферу Москвы вековой давности, понять нравы горожан и узнать, как жили предыдущие поколения, — говорит Максим Джетыгенов.

Специалисты в ближайшее время рассмотрят заявку и вынесут решение. Авторы инициативы уверены, что перенос памятника позволит сделать его более доступным для широкой публики и будет способствовать росту интереса к наследию Владимира Гиляровского.