Что ждет гостей форума-фестиваля «Москва 2030» в выходные

Неделя финансовой грамотности откроется в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» в рамках форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» 24 и 25 августа.

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Мероприятие будет включать в себя более 150 образовательных мероприятий, 40 из которых пройдут в эти выходные. Например, 24 и 25 августа с 10:00 до 21:00 в «Зарядье» все желающие смогут пройти экспресс-тестирование «Финансовый чекап».

25 августа в рамках фестиваля пройдет кейс-сессия «Как откладывать деньги, но не откладывать жизнь». Ее ведущий — Никита Юкович, издатель популярного банковского журнала и руководитель медиапроектов. Он поделится эффективными способами сбережения средств и расскажет, как найти баланс между желанием тратить деньги на удовольствия и необходимостью откладывать на будущее.

В Гостином Дворе на лекции «Здоровье без стресса: как жить в гармонии с собой и своим телом» 25 августа в 17:00 посетителям форума расскажут о том, как соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Кроме того, 24 августа в 11:00 на ВДНХ пройдет экскурсия по павильону «Умный город», передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала августа форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», посвященный электронным проектам Москвы, собрал 125 тысяч посетителей. Проект «Активный гражданин» и платформа «Город идей» отмечают здесь свой юбилей.