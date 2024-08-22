Три больших события стартуют на форуме «Территория будущего. Москва 2030»

В столице в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» 23 августа стартуют сразу три масштабных мероприятия в сфере финансов, музыки и кино.

В Заповедном посольстве парка Зарядье стартует Неделя финансовой грамотности. Она включит в себя более 150 просветительских мероприятий и продлится до 29 августа. Ее открытие начнется в 10:30.

Также на площади Революции с 12:00 до 20:00 будет проходить Международный музыкальный фестиваль-конкурс «Московская A Cappella». В рамках этого мероприятия выступят сотни российских и зарубежных артистов, а продлится оно до 1 сентября.

Кроме того, в столице стартует Московская международная неделя кино, которая станет одним из самых масштабных киномероприятий года. Так, на 100 городских площадках организуют более 300 показов российских и зарубежных фильмов, экскурсий, мастер-классов, концертов и зрелищных шоу, а продлится мероприятие до 28 августа.

Жителей и гостей столицы приглашают присоединиться к просмотру отечественных фильмов на свежем воздухе в большой компании. Посетители форума-фестиваля «Территория будущего.

Москва 2030» могут прикоснуться к важным событиям истории нашей страны на молодежной точке «Телепорт» в Парке Горького, а также в «Лужниках».