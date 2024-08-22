Фестиваль «Русское поле» пройдет на территории музея-усадьбы «Коломенское»

31 августа на территории музея-усадьбы «Коломенское» пройдет XIII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле». Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе организаторов мероприятия.

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В этом году девиз фестиваля: «Крепкая семья — опора страны». Он будет проходить почти на протяжении всего дня — с 11:00 до 22:00. Праздник посвящен обширной славянской культуре и предоставит гостям 13 различных площадок, каждая из которых будет посвящена своей тематике и где каждый найдет себе занятие по душе.

— Вновь мы завершаем череду летних мероприятий масштабным фестивалем «Русское поле», который представляет собой многообразную палитру русской культуры, привлекая участников из разных регионов России и неизменно даря настоящий праздник москвичам и гостям столицы. (...) Семья всегда была и остается для нашего государства одним из важнейших институтов. Именно ближний круг формирует наши ценности, дарит защиту и поддержку, учит любви и великодушию. Поэтому так важно оберегать семью как оплот духовности, традиций, стабильности и единства общества, — подчеркнул руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Среди площадок в этом году будут: Главная и «Музыкальная завалинка», «Книжная полянка», «Поэтический рубеж», «Национальная кухня», «Модный ряд», «Славянская слобода», «Площадь регионов», «Поле славы», «Государев двор», «Семейное подворье» и «Детские забавы». Также для гостей фестиваля будет работать «Сытный двор» с традиционными блюдами.

Кроме того, уже много лет подряд визитной карточкой фестиваля становятся удивительные рекорды, и этот раз не стал исключением.

23 августа на Красной площади откроется ежегодный XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».