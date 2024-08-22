Заммэра Бирюков рассказал о благоустройстве возле станций метро Троицкой линии

Работы по благоустройству территорий около шести станций будущей Троицкой линии метро и станции «Потапово» Сокольнической линии выполнены на 60 процентов. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Профильные специалисты создают комфортные пешеходные зоны и обеспечивают транспортную доступность новых станций столичной подземки, а также организуют удобные подъезды для автомобилей. Отдельное внимание уделяют разработке новых общественных пространств, зон отдыха и детских площадок.

— Работы проходят возле станций Троицкой линии — «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка», «Новомосковская» и станции «Потапово» Сокольнической линии, — рассказал заммэра.

В процессе работ по благоустройству территорий под землю убирают линии электропередач, расширяют тротуары, обновляют дорожное покрытие, организуют парковки для велосипедов и высаживают деревья. Особенностью проекта стал новый сквер возле станции «Генерала Тюленева» на пересечении улиц Академика Виноградова и Теплый Стан, где создают площадь для проведения различных районных мероприятий, передает слова Бирюкова Telegram-канал Городского хозяйства Москвы.

9 августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что станция «Потапово» примет первых пассажиров в ближайшие недели.