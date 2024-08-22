«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе 22 августа

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

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По данным синоптиков, период предупреждения в регионе будет действовать с 21:00 22 августа до 21:00 23 августа. Вместе с тем предупреждение действует и в Подмосковье, передает Гидрометцентр.

С воскресенья, 25 августа, в столичном регионе ожидается аномальная жара — до плюс 29 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, жара сохранится в столице и Подмосковье вплоть до среды, 28 августа.

Жителей столичного региона 22 августа ждет переменная облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха поднимется до 27 градусов, сообщили синоптики. Днем в Москве прогнозируют от 25 до 27 градусов тепла, а ночью температура может опуститься до 14 градусов.

Специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в конце августа в Москве и Подмосковье установится хорошая погода. Так, в эту пятницу в столице может пройти кратковременный дождь, но температура воздуха останется высокой для этих чисел августа.