Работы по ремонту участка Тверской улицы стартуют 23 августа

23 августа стартуют работы по ремонту участка Тверской улицы. Участок от Моховой улицы до Пушкинской площади будет закрыт для автотранспорта 23-26 августа из-за необходимости проведения ремонта дорожного полотна, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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Он отметил, что замена асфальтобетонного покрытия будет проводиться с 22.00 23 августа до 06.00 26 августа.

— На время проведения работ движение автотранспорта на этом участке общей протяженностью один километр будет полностью перекрыто для автомобилей. Поэтому просим горожан планировать поездки в центр с учетом ограничений и заранее выбирать маршруты, — подчеркнул Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2020 году по технологии бесшовной укладки «единым ковром». Это позволило четыре сезона эксплуатировать дорожное полотно без ремонта. Для дорог первой категории, к которым относится Тверская, межремонтный срок службы асфальта составляет три года.

— Сейчас на дороге из-за интенсивного движения уже образовалась колейность. Поэтому специальная комиссия после обследования данного участка приняла решение о необходимости проведения ремонта, — отметил Петр Бирюков.

— При проведении работ, как и четыре года назад, будет применяться технология укладки асфальтобетонного покрытия «единым ковром», она ведется одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить время проведения работ, для сравнения, замена такого объема дорожного покрытия без применения этой технологии заняла бы более недели, — пояснил он.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что в настоящее время в Москве ведутся работы по подготовке дорог к осенне-зимнему периоду.