«День знаний» в Кремле объединит все поколения семьи

Праздничный концерт «День знаний в кругу семьи» состоится в Государственном Кремлевском дворце 30 августа 2024 года. Это торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню знаний, уже в шестой раз проводит Школа эстрадного искусства Юрия Гончара. В этом году праздник не случайно получил «семейный» статус – 2024 год объявлен Указом Президента Российской Федерации Годом семьи.

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Организаторы мероприятия всегда поддерживали эту важнейшую ячейку общества, где формируются нравственные ценности и характер подрастающего поколения, где царят любовь и взаимопонимание. День знаний с полным правом можно отнести к общим праздникам, потому что он касается всех членов семьи: для ребят это день встречи с друзьями и любимыми учителями, старт большого путешествия в Страну знаний, для взрослых – повод вспомнить самые счастливые моменты своих школьных лет.

Концерт «День знаний в кругу семьи» – еще одна прекрасная возможность для совместного досуга разных поколений. Праздничную атмосферу и хорошее настроение подарят зрителям звёзды нашей эстрады, в числе которых – Сергей Лазарев, Алсу, Валерия, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег Газманов, Ирина Дубцова, Диана Гурцкая, Стас Пьеха, Akmal', Зара, Burito, Rasa, Маша Шейх, Александр Панайотов, Александра Воробьёва, Бьянка, Денис Клявер, Ева Власова, Galibri & Mavik, Марк Тишман, Александр Еловских и др. Артисты не только исполнят свои лучшие песни, но и поделятся воспоминаниями о школе – с юмором, теплом и, конечно, ноткой ностальгии. Ведущим концертной программы станет Станислав Ярушин.

Перед началом концерта в фойе ГКД запланирована большая развлекательная программа.