В День российского флага, 22 августа, на ВДНХ состоялось праздничное шествие, в первом ряду пятитысячной колонны прошли политики, представители исполнительной власти и общественных организаций столицы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила депутат Московской городской думы Лариса Картавцева.

— Путь России всегда был тернист. Но при этом он всегда лежал к «звездам». Русский народ не раз выходил победителем из самых жестоких, кровопролитных войн, не позволяя захватчикам разорить святые земли, истребить русский дух. Победа будет за нами и в этот раз. В этом не может быть сомнений. Сегодня русский народ вновь сплочен, сосредоточен и целеустремлен. Россия достойно держит все удары судьбы, становится еще более сильной и могущественной, — сказала Картавцева.

СВАО представляли Лариса Картавцева, директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко, директор ГАУ «Парк Яуза» Александр Сапронов. Праздничное шествие было призвано продемонстрировать всему миру сплоченность российского общества в борьбе с возрождающимся нацизмом, несокрушимость веры в победу России, достойное преодоление всех геополитических вызовов.

— В свете жесточайших геополитических вызовов, которые успешно преодолевает наша страна, День российского флага приобретает особое значение, наполняется глубокими сакральными смыслами. Сегодня в руках русского человека — не просто флаг государства. Прежде всего это знамя истинной свободы, подлинных человеческих ценностей. Это символ и призыв ко всему человечеству стать на сторону света в священной борьбе с глобальным злом. Мы однозначно победим, — отметил Алексей Лисовенко.

Участники демонстрации скандировали: «Победа будет за нами». После этого выстроились в соответствующую «живую» надпись, раскрыв над головами зонтики в цветах российского триколора. В завершение акции демонстранты растянули огромный флаг РФ размером 27 на 55 м.

— Русским людям не привыкать к победам. Ценой огромных потерь и лишений Россия всегда побеждала врагов: те, кто приходили к нам с мечом, от меча и гибли. Мы уже победили. Россия преодолела беспрецедентные в истории мироздания санкции, получив мощнейший импульс экономического развития. Наша страна сорвала лживые маски западной «демократии». Мы запустили необратимый процесс установления на земле прочного, нового мира, основанного на взаимоуважении, равноправии, партнерстве, истинной человеческой природе, — высказал свое мнение Александр Сапронов.