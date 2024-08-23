В пятницу, 23 августа, на Москву обрушатся ливни и грозы. О такой погоде жителей столицы предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что сегодня через Центральную Россию будет проходить фронт окклюзии — фронт смыкания теплого и холодного, который создает «очень масштабные восходящие воздушные потоки, благоприятствующие формированию мощных кучево-дождевых облаков». Под его влиянием в течение дня погода в столице будет портиться и в результате пройдут интенсивные ливни с грозами.

«По моим оценкам, это несколько ведер дождевой воды на метр квадратный», — сообщил Тишковец.

Ветер в пятницу будет юго-западным и северо-западным, со скоростью четыре-девять метров в секунду, при грозе порывистым. Что касается температуры, то в Москве она составит 21-24 градуса, а в Подмосковье 20-25 градусов.

Эксперт рассказал, как надо вести себя в грозу

Днем ранее москвичам пообещали теплую и облачную погоду на День знаний.