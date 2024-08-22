Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Школу № 1190 по адресу: Пятницкое шоссе, дом 25, корпус 3 реконструировали по стандарту «Московская школа». Обновленную школу посетил Сергей Собянин.

«В прошлом году мы взялись за реконструкцию столичных школ. Сформировали пилотный проект из четырех зданий и сейчас получаем первые результаты. Приступаем к использованию этого опыта в других школах — сегодня в работе уже 50 зданий. В перспективе планируем реконструировать до 100 ежегодно. Здание школы № 1190 в Митине отремонтировали снаружи и внутри, закупили новое оборудование и мебель, благоустроили территорию. Основное внимание уделили организации современной образовательной среды для детей и педагогов. Особой гордостью стали два лабораторно-исследовательских комплекса», — отметил Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Школа № 1190 на 750 мест в районе Митино была построена в 1993 году. Здание состоит из четырех этажей (плюс двухэтажная пристройка и подвал), а его общая площадь составляет 11,4 тысячи квадратных метров.

В связи с износом школа была отселена в 2017 году — детей перевели в другой корпус этого образовательного учреждения по адресу: Пятницкое шоссе, дом 21а. Реконструкция началась в июле 2023 года и завершилась в июле 2024 года.

В рамках проекта отремонтированы фасад и кровля здания, заменены инженерные коммуникации и оконные блоки, выполнена внутренняя отделка.

В соответствии со стандартом «Московская школа» в обновленном здании созданы 30 учебных и семь специализированных комфортных кабинетов с прозрачными дверями, что обеспечивает дополнительное естественное освещение, безопасность и комфорт обучения, учебные помещения с раздвижными трансформируемыми перегородками для занятий в больших и малых группах, современная медиатека с местами для групповой и индивидуальной работы, многофункциональное пространство с естественным освещением для проведения мероприятий, лекций и выставок, три зала (спортивный, гимнастический и хореографический), уютный кафетерий и обеденный зал.

Интерьеры выполнены в приглушенной цветовой гамме с акцентами в виде акустических панелей, яркой мебели или элементов дизайна.

«Столько лет школа была закрыта. В аварийном состоянии была. Мы решили ее не просто отремонтировать, а сделать из нее практически новую школу, реконструировать полностью. Так что не хуже новая будет», — отметил Сергей Собянин во время посещения обновленной школы.

Гордостью новой школы стали два лабораторно-исследовательских комплекса. Один из них создан на базе кабинетов информатики и предназначен для знакомства с миром современных информационных технологий и выполнения исследовательских проектов по таким направлениям, как 3D-моделирование, робототехника, программирование.

Вторая лаборатория предоставляет возможность осуществлять исследовательскую, творческую и конструкторскую деятельность в сфере естественных наук.

На пришкольной территории расположены спортивное ядро (беговые дорожки, универсальная спортивная площадка), детские игровые площадки для разных возрастных групп, площадки для тихого отдыха и общения.

В обновленной школе стало больше возможностей для дополнительного образования. Здесь будет работать множество кружков и секций технической, социально-гуманитарной, художественной и туристско-краеведческой направленности.

Для развития физической культуры и спорта, популяризации здорового образа жизни откроются секции по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, единоборствам, хореографии, спортивной гимнастике.

Детям будут интересны кружки по основам программирования, прототипирования и робототехники, а также по искусственному интеллекту, виртуальной реальности, созданию веб-сайтов. Творческие способности учащихся помогут раскрыть занятия по вокалу, танцам, актерскому мастерству и другие.

Проектная вместимость обновленной школы — 750 мест. В новом здании будут обучаться школьники первых — шестых классов.

Состав учащихся будет сформирован путем перевода ребят из другого корпуса школы № 1190 (Пятницкое шоссе, дом 21а), а также из вновь набранных учеников.

Перераспределение детей улучшит условия обучения и в корпусе на Пятницком шоссе (дом 21а), где для старшеклассников планируется открыть предпринимательский и ИT-класс.

Первых учеников обновленное здание школы № 1190 примет 2 сентября.

Стандарт «Московская школа»

Программа реконструкции школ реализуется по решению Сергея Собянина. Главная ее задача — обновить устаревшие школы, построенные несколько десятилетий назад, и создать в них современную и комфортную образовательную среду.

Реконструкция проводится в соответствии со стандартом «Московская школа», который предусматривает единые требования к организации образовательного пространства, отделке и оснащению объектов образования.

В рамках стандарта специалисты ремонтируют фасад и кровлю зданий, заменяют оконные блоки, выполняют внутреннюю отделку, обновляют инженерные коммуникации, оснащают здания современным оборудованием и мебелью, а также благоустраивают школьные территории.

Малоиспользуемые помещения школьных корпусов, например актовые залы, превращаются в многофункциональные пространства для мероприятий, лекций и выставок.

Предметные классы заменяются на универсальные и специализированные кабинеты, что повышает гибкость организации учебного процесса.

Библиотеки становятся современными медиатеками с местами для групповой и индивидуальной работы, а пустые коридоры превращаются в пространство для отдыха и общения. Интерьер выполняется в сдержанных тонах с яркими акцентами.

Помещения становятся более освещенными благодаря перегородкам и прозрачным дверям.

В пилотный проект программы, реализованный в 2023–2024 годах, были включены четыре здания: школа № 281, построенная в 1965 году (Бабушкинский район, улица Коминтерна, дом 4, корпус 1), школа № 1190, возведенная в 1993 году (район Митино, Пятницкое шоссе, дом 25, корпус 3), школа № 1514, открытая в 1985 году (Обручевский район, улица Академика Челомея, дом 6а), и школа № 37, построенная в 1972 году (район Раменки, Мичуринский проспект, дом 42).

В настоящее время реконструкция зданий завершена, обновленные школы начнут работать с начала учебного года.

В продолжение программы (в 2024 году) началась реконструкция 50 школьных зданий со сроком завершения работ в 2025 году.

В дальнейшем в городе планируется модернизировать до 100 школьных зданий ежегодно.

Школа № 1190

В состав школы № 1190 входят четыре здания: два школьных (Пятницкое шоссе, дом 21а и Пятницкое шоссе, дом 25, корпус 3) и два дошкольных (Пятницкое шоссе, дом 25, корпус 2 и 2-й Митинский переулок, дом 5, корпус 1).

В школе обучаются свыше 1,8 тысячи детей, в том числе более 1,3 тысячи школьников и более 500 дошкольников. Трудовой коллектив насчитывает 149 сотрудников, включая 53 учителя и 34 воспитателя.

В школе реализуется городской проект «ИТ-вертикаль», проходят учебные курсы социально-экономической направленности. Обучение в 10–11-х классах организовано по пяти основным профилям: технологическому, гуманитарному, социально-экономическому, естественно-научному и универсальному. В новом учебном году школа примет участие в городских проектах «Предпринимательский класс в московской школе» и «ИТ-класс в московской школе».

Для подготовки учащихся к осознанному выбору профессии школа активно сотрудничает с ведущими столичными вузами и колледжами. Среди них — Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Московский авиационный институт, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Московский международный университет, а также педагогический колледж № 18, Столичный колледж индустрии, сервиса и гостеприимства, политехнический техникум № 47 имени В.Г. Федорова.

В 2023/2024 учебном году в системе дополнительного образования школы действовало 60 программ физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, технической, художественной и естественно-научной направленности. По ним занимались 1543 ребенка, охват составил 88 процентов.

В новом учебном году благодаря возможностям, которые есть в реконструированном школьном здании, число программ увеличится до 121.

В минувшем учебном году выпускниками школы стали 38 одиннадцатиклассников. Из них семь человек награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении». Столько же выпускников удостоены московской медали «За особые успехи в обучении».

В 2023/2024 учебном году трое учащихся школы получили дипломы призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Кроме того, ученики школы являются победителями и призерами различных городских олимпиад и конкурсов.

В 2023-м школа № 1190 стала победителем городского смотра-конкурса «Город для всех» в номинации «Организация образования, создавшая лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту социальной инфраструктуры города Москвы и оказываемым на нем услугам».

Программа «Мой район». Митино

Программа «Мой район», разработанная по инициативе Сергея Собянина, — крупнейший проект комплексного благоустройства и развития городских районов. Ее цель — создание комфортных условий для москвичей, независимо от места жительства.

В районе Митино, расположенном в Северо-Западном административном округе столицы, проживают около 200 тысяч человек. За последние годы здесь многое сделано для повышения качества жизни горожан.

Сюда пришло наземное метро — второй Московский центральный диаметр. В его составе построены городские вокзалы Волоколамская и Пенягино с надземными пассажирскими вестибюлями, эскалаторами и лифтами, навесами на всю длину платформ для защиты от осадков и с удобной навигацией.

Крупнейшим дорожно-транспортным проектом стала реконструкция развязки на пересечении МКАД и Волоколамского шоссе. Искусственное сооружение увеличило пропускную способность основного хода Волоколамского шоссе и тем самым значительно улучшило транспортную доступность Митина.

В 2022 году было выполнено комплексное благоустройство Волоколамского шоссе. Магистраль превратилась в шоссе комфортной пересадки с удобными остановками общественного транспорта и пешеходными переходами.

В районе открылся новый электробусный парк «Митино» — второй в городе (первый появился в Красной Пахре). Он может обслуживать до 300 электробусов большого класса. Сейчас электробусы работают на 11 маршрутах — большинство из них проходит в Митине. Благодаря открытию парка создано более 550 рабочих мест. Кроме того, организовано семь новых маршрутов наземного транспорта и установлено свыше 100 современных остановочных павильонов.

В рамках развития инфраструктуры для электромобилей оборудовали две зарядные станции проекта «Энергия Москвы». Есть восемь велопарковок на 58 мест.

Для удобства и безопасности жителей с 2019 года обустроили 22 наземных пешеходных перехода на Пятницком и Путилковском шоссе, Муравской, Дубравной, Новотушинской улицах, в Уваровском, Волоцком переулках и других местах.

В районе открылся новый крупный спортивный объект — центр биатлона «Новая звезда» на улице Барышихе (дом 33а). Местом притяжения поклонников спорта и здорового образа жизни стали также новый физкультурно-оздоровительный центр на Митинской улице (дом 24а, строение 1) и футбольный манеж из легковозводимых конструкций в 8-м микрорайоне (корпус 17). Ведутся работы по комплексному капитальному ремонту бассейна «Жемчужина» на улице Генерала Белобородова (дом 29). А для жителей старшего поколения работает центр московского долголетия «Митино» на Пятницком шоссе (дом 6а).

В рамках первого этапа модернизации амбулаторного звена выполнена комплексная реконструкция головного здания (Митинская улица, дом 34) и филиала № 2 (Ангелов переулок, дом 9, корпус 1) детской поликлиники № 140, а также филиала № 3 (Пятницкое шоссе, дом 29, корпус 3, строение 1) и филиала № 4 (улица Дубравная, дом 41) городской поликлиники № 180. В ходе второго этапа программы ведется обновление ее головного здания в Уваровском переулке (дом 4).

Завершена комплексная реконструкция школы № 1190 на Пятницком шоссе (дом 25, корпус 3). Ее первой в городе обновили по московскому стандарту. Еще идут строительство и проектирование образовательных учреждений, в том числе двух школ на 1100 и 1000 мест, а также трех детских садов для 235, 225 и 90 воспитанников в селе Рождествено.

Выполнен текущий ремонт библиотеки № 237 на улице Генерала Белобородова (дом 30), библиотеки № 233 в 3-м Митинском переулке (дом 2), библиотеки № 247 на Пятницком шоссе (дом 16, корпус 1) и библиотеки № 238 на улице Барышихе (дом 21). Такие же работы проведены в детской школе искусств имени И.Ф. Стравинского на Пятницком шоссе (дом 40) и на Митинской улице (дом 47, корпус 1).

Кроме того, распахнул свои двери новый храм Святых Равноапостольных Константина и Елены на Митинской улице (владение 11).

В районе строится новый Дворец бракосочетания на Дубравной улице (владение 50/1), где планируют разместить два зала для торжественной регистрации в разной стилистике, зоны фотосессий и залы ожидания. Оборудуют также костюмерную, комнаты жениха и невесты.

Благодаря благоустройству комфортными общественными пространствами стали ландшафтный парк «Митино», набережная реки Сходни, две бульварные зоны вдоль Пятницкого шоссе в 3–4-м микрорайонах, бульвар около станции метро «Митино». Приведены в надлежащее состояние природная территория и пруд в селе Рождествено.

60 дворов стали комфортнее и уютнее. Установлено 735 опор наружного освещения.

Большая программа благоустройства реализуется в 2024 году. В числе объектов — бульварная зона между улицами Пенягинской и Генерала Белобородова, территория между 1-м Пенягинским проездом и Волоцким переулком, Пятницкое шоссе с автобусным кругом, улицы Муравская, 1-я и 2-я Муравские, Уваровский переулок.

Программа реновации в Митине

В Митине в программу реновации включено 14 домов, в которых проживают 2,4 тысячи москвичей. Определены этапы переселения:

— первый этап (2020–2024 годы) — шесть домов расселены и снесены (задача полностью выполнена);

— второй этап (2025–2028 годы) — расселение еще восьми домов.

В целях реализации программы в районе подобрали две стартовые площадки на Парковой улице. В доме 33 заселение началось 31 марта 2023 года, а на земельном участке № 7 (зона 2.1) идет строительство.