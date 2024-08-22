$91.29-0.40101.62-0.33
Почта

Москвичам рассказали о погоде в День знаний

Погода во время торжественных линеек в День знаний, 2 сентября, будет теплой и облачной. Об этом жителям столицы рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова приводит телеканал «Москва 24».

Москвичам рассказали о погоде в День знаний
© РИА Новости

По словам синоптика, последняя неделя перед началом учебного года также будет теплой, при этом атмосферное давление будет повышенным. Что касается осадков, то небольшие дожди могут пролиться в среду или четверг, 28 или 29 августа, а также в субботу, 31 августа. Позднякова также отметила, что заключительные дни августа будут жаркими: в отдельные дни столбики термометров покажут 30-31 градус, однако в воскресенье, 1 сентября, станет чуть прохладнее.

«2 сентября, когда дети пойдут на праздничные линейки, погода прогнозируется облачная, с прояснениями. Вероятность дождей — минимальная. В ночь накануне температура воздуха будет примерно 13-15 градусов, такой она останется и в пять-шесть утра понедельника. А потом начнет повышаться и, скорее всего, достигнет 25-27 градусов», — поделилась информацией специалист.

Она добавила, что, несмотря на то что для столицы это жарко, погода будет достаточно комфортной из-за облаков, которые скроют палящее солнце, а также довольно плотного северо-восточного ветра.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в конце лета в столичном регионе будет стоять теплая погода, которая скорее характерна для июля.

Новости Москвы
Татьяна Позднякова
Роман Вильфанд