В пятницу через Москву пройдет фронтальный раздел

В пятницу, 23 августа, через Москву пройдет фронтальный раздел, который принесет с собой дождь и грозу. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Москва24

«И сегодня, и завтра, и в субботу в Москве температура будет превышать норму на 2–3 градуса и соответствовать началу августа – плюс 24–26 днем. Но завтра через Москву пройдет фронтальный раздел, будут осадки и гроза, но они пройдут не равномерно – местами и разной интенсивности. Будет облачно, но температура высокая», – сказал Вильфанд. Агентство «Москва»

Ранее синоптик Леус пообещал тепло и короткие дожди в Москве и Подмосковье. Вести Подмосковья