Участок Тверской улицы закроют для замены асфальта

На Тверской улице 23, 24, 25 и 26 августа будут менять асфальт. Для движения транспорта закроют участок от Моховой улицы до Тверского бульвара в период с 22:00 23 августа до 06:00 26 августа.

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Одновременно закроют для движения транспорта и ближайшие переулки: Большой и Малый Гнездниковские, Леонтьевский, Брюсов, Газетный, Никитский, Козицкий и Глинищевский. Проехать здесь смогут лишь местные жители.

Кроме того, с 14:00 23 августа до 06:00 26 августа ограничат движение в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы. С 00:01 23 августа до окончания работ в местах временных ограничений будет запрещена парковка.

В дни ремонта жителям столицы рекомендуют пользоваться метро для перемещения по городу, а водителям планировать время и маршрут поездок заранее с учетом временных ограничений. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Центра организации дорожного движения Правительства Москвы.

Городской транспорт не будет ходить по части Тверской улицы с 21:40 23 августа до окончания работ 26 августа. Автобусы М1 в сторону станции метро «Октябрьская» в это время пойдут по Тверскому, Никитскому, Гоголевскому бульварам и Волхонке, а в сторону станции метро «Тверская» — по Неглинной улице, через станцию метро «Трубная», по Петровскому и Страстному бульварам.

Автобусы Е30, М40, Н1 и Н12 будут ходить по улице Петровке (обратно — по Неглинной улице), Петровскому и Страстному бульварам. Автобусы С344 пойдут в обе стороны по Тверскому, Страстному и Петровскому бульварам с разворотом у станции метро «Трубная».

25 августа с 06:30 до 11:30 городской транспорт будет ходить от 1-го Силикатного проезда только до башен «ОКО» и «Нева» вместо станции метро «Тверская». Остановки «Пушкинская площадь», «Тверская площадь» и «Метро “Охотный Ряд”» временно работать не будут.