Москвичам спрогнозировали июльское окончание лета

В конце лета в Москве и столичном регионе будет стоять теплая погода, характерная для июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В разговоре с «Лентой.ру» он спрогнозировал, какими будут последние дни августа.

В ближайшие семь дней, практически до конца следующей недели, существенных осадков не ожидается

По словам синоптика, наиболее дождливой будет пятница, 23 августа. В этот день, по прогнозу синоптика, выпадет до 20 процентов от месячной нормы осадков. Наиболее жаркой будет первая половина следующей недели.

«Будет много солнца и очень теплая погода, ветер штилевой. Начиная с субботы будет повышение температуры до 25-26 градусов, в воскресенье — 26-28. В понедельник в целом в московском мегаполисе 26-31 градус, во вторник такой же температурный фон, в среду и четверг такая же температура», — объяснил специалист.

Небольшое понижение температуры следует ожидать во второй половине следующей недели, предупредил Роман Вильфанд.

«Температура будет в пятницу, субботу и воскресенье 22-24 градуса, это выше нормы на 2-3 градуса, а до этого времени очень высокие температуры — на 4-5 градусов выше нормы», — рассказал синоптик.

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