Девятый поезд «Иволга 4.0» начал курсировать на МЦД-3

Девятый поезд «Иволга 4.0» начал курсировать на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3). Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

— Мы запустили еще одну «Иволгу 4.0» на D3. Теперь здесь 28 «Иволг» разных моделей, — говорится в сообщении.

Четвертая модель отличается от предшественником наличием мягких кресел ежевичного цвета с подлокотниками, USB-разъемов, в том числе Type-C и столиков с беспроводной зарядкой, системой климат-контроля и умного освещения, а также креплений для велосипедов.

— Продолжаем обновлять наши поезда, чтобы поездки стали еще комфортнее, — передает официальный Telegram-канал ЦППК.

17 августа мэр Москвы Сергей Собянин подвел промежуточные итоги работы МЦД-3, с момента запуска которого прошел год. Для создания большего комфорта специалисты РЖД провели огромную работу и объединили Ленинградское и Казанское направления, а также заново построили Митьковскую ветвь. Помимо этого, после запуска третьего диаметра на железнодорожные пути вышли новые составы «Иволга 4.0», которые станут основным типом поездов к концу 2024 года.