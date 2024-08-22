Метеоролог Позднякова рассказала, каким будет конец лета в Москве и Подмосковье

© Вечерняя Москва

В конце августа в Москве и Подмосковье установится хорошая погода. Об этом рассказала метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В предстоящую пятницу в столице может пройти кратковременный дождь, но температура воздуха останется высокой для этих чисел августа. Днем воздух прогреется до плюс 24-26 градусов.

В выходные осадков в Москве не ожидают. Не исключено, что в воскресенье воздух прогреется до плюс 30 градусов. В последние дни лета температура будет превышать климатическую норму.

Синоптик добавила, что в первых числах сентября обещают теплую и сухую погоду. Дневные температуры будут превышать отметку в плюс 25 градусов, но ночи будут прохладными — в районе плюс 14 градусов, передает 360.ru.

В свою очередь начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин уточнил, что понедельник был самым теплым днем в столице с начала августа: воздух в некоторых районах прогрелся до 30 градусов, передает Царьград.

Сильная жара, которая вернулась в последние недели августа, может быть опасна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для новорожденных детей. Об этом в среду, 21 августа, рассказала терапевт и врач общей практики Лариса Алексеева.