Объем поддержанного экспорта высоких технологий из столицы вырос более чем в три раза. Заграницей особенно востребованы радиофармпрепараты, валидаторы, умные домофоны и решения виртуальной реальности для здравоохранения. Об этом в четверг, 22 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— За семь месяцев этого года город помог технологическим компаниям: заключить экспортные контракты на почти 1,4 миллиарда рублей — в прошлом году было 460 миллионов рублей, и договориться о поставках в 20 дружественных стран — от Бразилии до Таиланда, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что в целом в текущем году сумма экспортных контрактов получателей мер поддержки превысила 9,5 миллиарда рублей.

Также стало известно, что в рамках онлайн бизнес-миссии, организованной центром «Моспром», столичные предприятия представили свою продукцию партнерам из Монголии. Помимо учебного оборудования московские экспортеры презентовали зарубежным контрагентам телекоммуникационные устройства.

Выяснилось, что с марта 2022 года в Российскую Федерацию было импортировано более 2,3 миллиарда долларов наличными в виде долларовых и евро купюр, несмотря на введенный в то время запрет экспорта в РФ банкнот США и Евросоюзом.