Москвичам рассказали, как принять участие в тестовом голосовании перед выборами

23 августа с 08:00 до 14:00 в Москве будет проходить тестовое голосование перед выборами депутатов. В это время специалисты проверят систему электронного голосования, корректность работы всех ее элементов и алгоритмов. Принять участие в тестировании смогут совершеннолетние избиратели с постоянной регистрацией в столице. Подавать для этого заявку не нужно.

Участники тестового голосования ответят на вопрос, который касается городской жизни: необходимо ли принять в Москве закон, определяющий порядок обращения с безнадзорными животными. Сделать это можно будет онлайн на странице elec.mos.ru, при помощи специального терминала или бумажного бюллетеня на ряде избирательных участков.

Электронный бюллетень для голосования горожане смогут получить на странице elec.mos.ru или на открытых в день тестового голосования участках. Избиратели, которые подали заявление для участия в голосовании на выборах при помощи бумажного бюллетеня, не смогут отдать свой голос в электронном формате.

Тем, кто хочет проголосовать онлайн, понадобится полная учетная запись на mos.ru. Проверить доступность этого способа отдать свой голос можно при помощи специального сервиса в личном кабинете.

Для онлайн-голосования на выборах понадобится полная учетная запись на mos.ruСервис mos.ru поможет подготовить учетную запись к онлайн-голосованию на выборах

Проголосовать онлайн можно будет из любой точки страны с 08:00 до 14:00 по московскому времени. Для этого с компьютера или смартфона нужно зайти на страницу дистанционного электронного голосования и нажать на кнопку «Приступить к голосованию». После того как откроется бюллетень, в нем нужно выбрать один вариант ответа из списка, а затем нажать кнопку «Проголосовать».

Принять участие в тестировании системы при помощи терминала электронного голосования можно будет на любом из 132 открытых для этого избирательных участках. Ознакомиться с их списком можно здесь.

На участок нужно прийти с паспортом. Документ проверят при входе, затем его нужно будет отсканировать на терминале. Система распознает паспортные данные, проверит, что избиратель еще не получал бюллетень, и выдаст его. Дальнейший процесс голосования при помощи терминала аналогичен голосованию на mos.ru.

Получить бумажный бюллетень можно будет только на избирательном участке по месту постоянной регистрации и лишь в том случае, если нужный участок будет работать 23 августа. С собой нужно взять паспорт. При этом у москвичей, которым уже одобрили заявление для голосования при помощи бумажного бюллетеня на выборах депутатов с 6 по 8 сентября, будет возможность отдать голос только таким способом.

Москвичам напомнили о необходимости подать заявку на голосование бумажным бюллетенем

Подобные тестирования проводятся в Москве с 2019 года — их организуют за некоторое время до выборов. В процессе ИТ-специалисты проверяют, что система электронного голосования работает штатно и корректно. Они отслеживают, что на странице онлайн-голосования и при работе с терминалами у пользователей не возникают ошибки, каждый цифровой голос поступает в блокчейн анонимным и зашифрованным, а при передаче информации нет искажений и потерь. Итоги электронного голосования подведут так же, как и на выборах. Голоса, отданные при помощи бумажных бюллетеней, посчитают вручную и учтут в общих итогах.

Функциональнее и доступнее: как развивается электронное голосование в Москве

Кроме того, во время публичных тестирований специалисты могут искусственно создавать повышенные нагрузки или помехи в работе системы электронного голосования. Это позволит проверить ее устойчивость и стабильность даже при форс-мажорных ситуациях. Если во время испытаний обнаружится, что некоторые функции или алгоритмы нужно отладить, у разработчиков будет достаточно времени, чтобы сделать это до начала голосования на сентябрьских выборах.

Голосование на выборах в Москве пройдет с 6 по 8 сентября. В эти дни москвичи будут выбирать депутатов Московской городской Думы, а жители ТиНАО и района Куркино также проголосуют за муниципальных депутатов. Как и во время тестирования 23 августа, будут предусмотрены все способы отдать голос. Те, кто проголосует на mos.ru или при помощи терминала на участке, смогут принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 — Москва. Среди них разыграют призовые баллы, которые затем можно будет обменять на скидки и покупки у партнеров программы «Миллион призов».