«Активные граждане» определят победителей молодежного конкурса граффити

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, с помощью которого москвичи выберут победителей открытого конкурса граффити среди молодых художников «Стены». Работы, набравшие больше всего голосов, украсят фасады городских подстанций.

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Конкурс проводится в столице во второй раз. В этом году поступило 118 работ, из которых экспертная комиссия отобрала 33 — по три варианта для каждого фасада. Проекты оценивали профессиональные художники и победители первого конкурса «Стены».

С 22 августа «активным гражданам» предстоит выбрать 11 лучших изображений, которые затем нанесут на стены распределительных подстанций Россетей и тепловые пункты ПАО «МОЭК» в разных районах столицы.

«Наш город стремительно развивается, он уже давно стал центром притяжения талантливой молодежи. Она привыкла творить, придумывать, вносить свой вклад в облик столицы. Конкурс граффити становится важной возможностью для художников продемонстрировать свой талант. Именно такой шанс будет у победителей, работы которых выберут жители города», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

В конкурсе участвуют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе студенты художественных направлений высших и средних специальных учебных заведений, ученики и специалисты частных школ, а также все желающие попробовать свои силы в этом виде искусства.

Организатором конкурса выступает проект «Стены», входящий в линейку «Молодежи Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики. Проект направлен на формирование сообщества уличных художников и привлечение его участников к оформлению арт-пространств в разных районах столицы.

Проект «Активный гражданин» появился в 2014 году. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений, принятых москвичами. Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.