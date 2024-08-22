Собянин распорядился установить мемориальные доски пяти Героям России и СССР

Сергей Собянин распорядился установить мемориальные доски четырем Героям Советского Союза и одному Герою Российской Федерации. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

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Все они являются участниками ВОВ. В частности, на Тверской улице, доме 17, увековечат память артиллериста, полковника Алексея Волошина. На Мосфильмовской улице, доме 11, корпусе 1, появится мемориальная доска штурману, генералу-полковнику авиации Александру Медведеву, на Сиреневом бульваре, доме 50, – подполковнику Ивану Палилову, на 1-й Курьяновской улице, 16А, – стрелку, ефрейтору Николаю Сечкину.

На улице Миклухо-Маклая, доме 22, появится доска Герою РФ Татьяне Сумароковой. Последняя была представлена к званию Героя Советского Союза, но вышестоящее командование заменило награду на орден "Отечественной войны" I степени. Звание Героя Российской Федерации фронтовику присвоил президент России приказом от 11 октября 1995 года.

Памятные доски установят до конца этого года.

В Москве прошла презентация проекта "Маршрут наших побед" для ветеранов районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково. Сейчас маршруты сформированы, все они будут использоваться в патриотических мероприятиях, а также получат интерактивный формат. Впоследствии проект может быть расширен на другие районы Москвы.