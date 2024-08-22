Огромный триколор развернули у Музея Победы

У стен Музея Победы 22 августа, в День Государственного флага, развернули триколор площадью более 1 тыс. квадратных метров. В акции приняли участие около тысячи человек - военнослужащие, ветераны, волонтеры, участники фестиваля Союзного государства «Творчество юных» и дети из клуба «Лето Побед».

— Церемония развертывания флага уже стала традиционной, объединяя сотни людей. В этом году она проходит в 10-й раз. Сам огромный триколор занесен в российскую «Книгу рекордов и достижений» и хранится в нашем музее, — рассказали в Музее Победы.

В рамках праздничной церемонии также состоялась концертная программа, во время которой перед собравшимися выступил певец, победитель юбилейного 10-го сезона телешоу «Голос» на Первом канале Александр Волкодав. Патриотические мелодии также прозвучали в исполнении оркестра Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ.

Почетным гостем церемонии стал певец SHAMAN. Он исполнил песни «Моя Россия» и «Я русский».

Кроме того, в Музее Победы в этот день пройдет бесплатный концерт «Россия – этом мы», который подготовили участники российской делегации фестиваля Союзного государства «Творчество юных». Ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Владимира, Екатеринбурга, Удмуртской Республики и других регионов России представят лучшие творческие номера о родной стране. В программе прозвучат известные и любимые песни - «Россия – это мы», «Постовой Алешка», «Расскажите птицы», «Генералам 1812 года», «Имена», «Я — Маруся», «Я возьму этот большой мир» и другие.

День Государственного флага России отметят и в филиалах Музея Победы – музее Г.О.Р.А., Красногорском, Ржевском, музее Г.К. Жукова в Калужской области. Там пройдут тематические экскурсии и мастер-классы для детей. Различные мероприятия состоятся во всех регионах нашей страны. Так, например, в Кировской области, столица которой в этом году отмечает свое 650-летие, 22 августа организовано более 100 событий в честь государственного праздника.