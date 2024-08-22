Шесть детенышей овцебыков приедут в Московский зоопарк осенью

Осенью в Московский зоопарк приедут шесть детенышей овцебыков. Их в качестве подарка отправит руководство Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом в четверг, 22 августа, сообщила пресс-служба зоопарка.

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— Три детеныша: самец и две самки поселятся на городской территории зоопарка. Еще один самец и две самки будут жить в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Сотрудники создадут для них условия, максимально приближенные к их естественной среде обитания, — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Овцебык — это обитатель холмистых арктических тундр и полярных пустынь. Сейчас эти животные обитают на Полярном Урале, полуострове Ямал и Таймыр, Якутии, Магаданской области и острове Врангеля. Этот вид включен в Международную Красную Книгу, передает Telegram-канал Московского зоопарка.

Стало известно, что единственные в России гигантские индийские белки, проживающие в Нижегородском частном зоопарке «Лимпопо», впервые дали потомство. Поначалу мама-бельчиха прятала малышку от взора людей в домике, утеплив его и забив входное отверстие пробкой из листьев.

До этого выяснилось, что у сурикатов в Московском зоопарке есть интересное правило. Пока семья ищет еду, один из них следит за происходящим вокруг. Это инстинкт: пока вся семья добывает пропитание, один обязательно остается дежурить на возвышенности и следить за безопасностью на территории.