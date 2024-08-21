Аномально теплая погода с температурами, превышающими климатическую норму, может сохраниться в Москве до середины сентября. Это связано с доминированием антициклонов в регионе, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Мы находимся едва ли не в самом центре антициклона, то есть области высокого давления. И вот это доминирование антициклонов прослеживается на прогностических картах вплоть до середины сентября. То есть положительная аномалия температуры, которую мы сейчас наблюдаем в Москве и Подмосковье, она достигает 3-4 градусов, к следующей среде может достигнуть 4-6 градусов, то есть это будет дневная температура порядка 27-29 градусов", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Шувалов добавил, что для подобной погоды характерен минимум осадков. Дефицит влаги сохранится в сентябре на всей средней полосе России.

Он также отметил, что жители Московского региона будут испытывать небольшие колебания давления на фоне теплой погоды.