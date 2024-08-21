В Москве изменят девять маршрутов автобусов и электробусов с 24 августа

В Москве планируют изменить девять маршрутов автобусов и электробусов с 24 августа. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Дептранс.

Наземный общественный транспорт будет заезжать ближе к станциям рельсового транспорта и проезжать через жилые районы.

В частности, автобусный маршрут №831 пройдёт через жилые кварталы у затона Новинки, а электробусы по маршруту №925 продолжат маршрут до жилого комплекса на улице Логинова в районе Щербинки.

Ранее 360.ru сообщал, что в автобусах Московской области с начала лета совершено свыше 90 млн поездок, что на 2% больше, чем годом ранее.