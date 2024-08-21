20 августа мэр Москвы Сергей Собянин посетил площадку маркета будущего «Сделано в Москве» на Болотной площади.

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Столичная продукция завоевывает все больше поклонников — на маркет, что расположился на Болотной площади в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», уже пришли 70 тысяч человек. Они покупали украшения, косметику, парфюмерию. Кроме того, здесь можно приобрести товары для детей, аксессуары, одежду, мебель, развивающие игры, конструкторы, мягкие игрушки, книги и другие товары. Для ребят ежедневно проходят мастер-классы, в рамках которых они приобретают новые навыки, развивают творческие способности и инженерное мышление.

— Сам бренд интересен для нас, для всех. Мы, конечно, импорт должны замещать, насколько это возможно. В Москве есть неплохие примеры, — высказался о необходимости продолжать развитие проекта «Сделано в Москве» Сергей Собянин.

Предприниматели, принимающие участие в маркете, отметили, что благодаря поддержке города удалось увеличить производство и выйти на зарубежные рынки, в частности Китая, Казахстана и Северной Кореи.

На сцене, установленной в Репинском сквере, каждый день проходит более 15 различных мероприятий, в том числе образовательные лекции и мастер-классы столичных предпринимателей. Они делятся личным опытом создания своего дела, рассказывают о мерах поддержки для быстрого старта и развития бизнеса.

Кроме того, московские предприниматели — участники маркета будущего — приняли решение направить часть выручки от продажи товаров в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы».

ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МЭРА

22 социальных объекта будет построено в рамках масштабных инвестпроектов. Для этого город выделил почти 30 гектаров земли.В городе работает свыше 300 производителей лекарственных средств, медицинских изделий и медтехники.

Одной из главных площадок для размещения фармпредприятий стала ОЭЗ «Технополис Москва» — общая площадь фармацевтических и медицинских компаний, разместивших здесь свое производство, составляет более 300 тысяч квадратных метров.