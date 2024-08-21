Москвичам пообещали возвращение жары в августе

Жаркая погода в диапазоне 26-31 градуса прогнозируется в Москве в понедельник на следующей неделе, температура воды к выходным повысится до 21 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Предварительные расчеты показывают, что температура в понедельник будет от 26 до 31 градуса. <…> Сейчас температура воды в Москве составляет 19 градусов, она повысится до 20 к концу недели, но вряд ли больше. На водоемах к следующим выходным температура повысится до 21 градуса, купальный сезон продолжается", - сказал он.

Ночные температуры на текущей неделе варьируются от 11 до 15 градусов. Температура воздуха днем будет повышаться уже в эту субботу, прогнозируется 22-27 градусов, в воскресенье в Москве - 25-27, по области - 24-29 градусов. В эти выходные температура воды составит 20 градусов.