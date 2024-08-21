Синоптик рассказал, какие еще погодные сюрпризы ждут москвичей

В Москве до конца месяца температура воздуха будет составлять до +28 градусов, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Синоптик подчеркнул, что в столице установится теплая и в меру солнечная погода. По его словам, вплоть до пятницы, 23 августа, средние температуры составят 23-25 градусов тепла.

В ближайшие дни нас ожидает теплая, в меру солнечная погода. Температурный фон будет около 23-25 градусов тепла днем вплоть до пятницы, 23 августа. Такие показатели весьма неплохи для конца августа. Хотя на возвращение 30-градусной жары надеяться не стоит. 27-28 градусов тепла — это предел, выше температура воздуха уже не поднимется, — пояснил Шувалов.

Он добавил, что в выходные дни, 24 и 25 августа, воздух прогреется до 27 градусов тепла. Осадки ожидаются в пятницу и первую половину субботы, предупредил он. Синоптик отметил, что давление в эти дни будет выше средних значений на пять-семь мм ртутного столба.

В выходные дни столбики термометров покажут 25-27 градусов тепла. Осадки при этом прогнозируются в пятницу и первую половину дня в субботу. Давление в эти дни будет на пять-семь мм ртутного столба выше среднего климатического значения. Сильных порывов ветра не ожидается, — заключил Шувалов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что до конца лета аномальная жара сохранится в Калининградской и Ленинградской областях. Она подчеркнула, что в августе 30-градусная температура является больше исключением, чем правилом.