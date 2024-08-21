Поезда на участке «Саларьево» — «Новомосковская» не будут ходить с 24 по 28 августа

Движение поездов на участке метро «Саларьево» — «Новомосковская» будет приостановлено с 24 по 28 августа. Это связано с подготовкой к открытию станции «Потапово».

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— С 24 до 28 августа будут готовить к открытию станцию «Потапово». Специалисты проведут работы еще и в выходные, когда людей в метро меньше всего, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что в период закрытия участка пассажирам будут доступны бесплатные компенсационные автобусы, курсирующие вдоль закрытой линии, а также регулярные маршруты наземного транспорта.

Стало известно, что для облегчения ориентирования пассажиров во время ремонта Ленинградского вокзала на привокзальной площади установили временную навигацию. Баннеры и стикеры с картами показывают все выходы со станций метро «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий.

Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 изменится 17–18 и 24–25 августа. Отмечается, что часть поездов будет отменена. Интервалы движения частично увеличат до 18–24 минут.