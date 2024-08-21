Синоптик Леус рассказал о погоде 21 и 22 августа в Москве

Синоптик Михаил Леус рассказал, какая температура воздуха ожидается в среду, 21 августа, и в четверг, 22 августа.

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В среду ожидается 24-26 градусов тепла, по области 22-27 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Сообщается, что дождей не будет, и днем солнечные лучи смогут прогреть остывший за ночь воздух.

В четверг, 22 августа, также осадков не ожидается.

— В четверг без осадков и +25…+27 градусов, — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптики пообещали теплую и сухую погоду в Москве 21 августа. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 16–23 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 15–22 градусов тепла.

Теплое начало рабочей недели в столице будет обманчивым: холодный фронт изменит температуру воздуха в регионе. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Прошедший понедельник стал самым жарким днем августа в столице, с температурой, достигшей плюс 27,7 градуса. Однако, как отмечает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, самую жаркую ночь месяца москвичи уже пережили. В ближайшие дни ожидается похолодание, ночные температуры будут варьироваться от 10 до 15 градусов. Днем будет тепло, но не жарко, ожидается плюс 21–26 градусов.