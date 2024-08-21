Родион Газманов провел встречу с именными стипендиатами правительства Москвы

Член общественного совета ЗАО, музыкант и продюсер Родион Газманов встретился с именными стипендиатами правительства Москвы. Пообщаться с ним пришли лучшие студенты московских вузов, отмеченные за выдающиеся успехи в учебе и активное участие в спортивных, благотворительных, творческих и других проектах, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Выбирая профессию, определяя свой карьерный путь, нельзя не думать о том, сколько вы будете зарабатывать. Получать достойную оплату за свой труд – это очень важно. Но все-таки главный критерий при выборе работы – это удовлетворение, которое вы получаете от нее. В долгосрочной перспективе именно такой подход приносит счастье, а вместе с ним успех», – сказал Газманов.

Именные стипендиаты пригласили Родиона Газманова принять участие в проекте «ПолитТема», созданном, чтобы в неформальном ключе ближе знакомить молодежь с российскими политическими и общественными деятелями. Интервью подготовил и провел выпускник этой программы для именных стипендиатов. В формате ток-шоу Газманов ответил на вопросы о своем детстве, учебе в школе и университете, карьере в бизнесе и реализации в творческой профессии.