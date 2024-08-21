Двухсекционный дом построят в Басманном районе по программе реновации

Согласован проект строительства многоквартирного дома по программе реновации в Центральном административном округе столицы. Новостройку возведут на улице Госпитальный Вал (владение 5, корпус 10). Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

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«Двухсекционный жилой дом переменной этажности построят на месте расселенной пятиэтажки в Басманном районе. Проектом предусмотрены квартиры, в которых будет от одной до трех комнат. Первый этаж отведут под нежилые помещения коммерческого назначения», — рассказал Иван Щербаков.

В доме обустроят подземный паркинг. Входные группы в здание будут с тамбурами. На нижнем этаже жилой части запроектированы колясочные, помещения консьержей, места для почтовых ящиков. Прилегающую территорию благоустроят: оборудуют детскую и спортивную площадки, места для отдыха, гостевую парковку.

Как ранее рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в 2024 году по программе реновации в столице планируют ввести в эксплуатацию около 1,7 миллиона квадратных метров нового жилья. Это около 100 домов. Общий объем построенного по программе жилья к концу текущего года превысит шесть миллионов квадратных метров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в центре Москвы в программу реновации включено 110 домов.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Мэр Москвы поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.