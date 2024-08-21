Более 2,2 тыс флаговых конструкций появится в Москве ко Дню флага РФ

Флаговые конструкции украсят Москву ко Дню Государственного флага РФ 22 августа. Об этом сообщил заммэра города Петр Бирюков.

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"В этом году разместим более 2,2 тысячи флаговых конструкций, в том числе на пяти мостах – Бородинском, Крымском, Новоарбатском, Большом Устьинском и Большом Краснохолмском", – сказал Бирюков.

Как отметил заммэра, праздничное оформление получат Ростовская, Бережковская, Краснопресненская и Смоленская набережные. Флагштоки с триколором также установят у здания Совета Федерации на Большой Дмитровке. Дополнительно оформят территорию у Центрального музея Вооруженных Сил.

В честь праздника на цифровых билбордах, медиафасаде здания № 28 и на домах-книжках на Новом Арбате будут транслироваться праздничные видеоролики.

Столичные дворцы и центры творчества уже подготовили тематические мероприятия ко Дню флага России. В Москве также пройдут автопробег по Садовому кольцу, раздача стикеров и лент и кинопоказ. Участники проекта "Молодежи Москвы" и активисты молодежного сообщества "Stoлица" поздравят горожан с праздником.